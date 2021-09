Come riportato da La Stampa, vengono contestati i reati di associazione a delinquere con l'aggravante mafiosa finalizzata alla ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi ed esplosivi, riciclaggio, indebita percezione di erogazioni pubbliche e violazione delle norme sull'immigrazione.

Arresti e perquisizioni a carico di 13 indagati, tra le province di Firenze, Salerno, Prato, Verona, Potenza e anche Latina . È scattata questa mattina all'alba, l'operazione della Polizia e della Guardia di Finanza di Firenze, dirette dalla Direzione Nazionale Antimafia, nei confronti di un clan camorristico, che attraverso metodi criminali, si serviva dei finanziamenti Covid erogati dallo Stato per l'emergenza economica.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli