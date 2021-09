Ionut Chiruc è morto domenica scorsa in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la via Nettunense, al confine tra Campoleone e Lanuvio. Dopo gli accertamenti disposti dalla Procura di Velletri, domani alle 13, la famiglia e gli amici, potranno finalmente dare l'ultimo saluto al 32enne di origini romene che da anni oramai viveva ad Aprilia.

La cerimonia si terrà presso la chiesa ortodossa di via Carroceto. In sella ad uno scooter, il 32enne è finito prima contro una vettura che in senso contrario stava svoltando a sinistra per entrare in un'area di servizio, poi una volta a terra, ha impattato contro una seconda auto morendo sul colpo.