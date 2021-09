Vincita da centomila euro, ma da giugno – data della giocata fortunata partecipando all'iniziativa di SuperEnalotto – otto persone ancora non sono andate a riscuotere la somma, non proprio irrisoria. E una di queste vincite in attesa di riscossione è avvenuta a Lenola.

A giugno di quest'anno, durante il concorso n. 76 del 26 di quel mese, vengono assegnati cento premi da centomila euro con SuperEnalotto SuperStar "Estate 100x100". Di quei cento biglietti fortunati, come accennato, otto non sono stati ancora riscossi. Ciò è avvenuto in Lombardia (Mediglia), in Campania (Casavatore), Friuli Venezia Giulia (Pasian di Prato), Marche (Acquasanta Terme), Basilicata (Melfi), Veneto (Cadoneghe), Puglia (Brindisi) e nel Lazio, a Lenola per la precisione.

I giocatori, attraverso la verifica dei codici alfanumerici univoci, possono verificare se sono in possesso di una delle schedine fortunate, così da provvedere a ritirare la vincita. Anche perché il termine ultimo per la riscossione si avvicina: è venerdì 24 settembre.