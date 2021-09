Dopo avere raccolto le querele dei malcapitati utenti nei confronti dell'uomo veniva operato l'arresto in flagranza di reato che ieri il Giudice del Tribunale di Latina, Dott.ssa Enrica VILLANI, convalidava, disponendo, altresì, a suo carico, la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Terracina.

Non pago, all'arrivo degli agenti, tentava di eludere il controllo colpendoli con calci e pugni e causando lesioni di poco conto, prima di essere definitivamente bloccato.

Nella serata dell'8 settembre u.s., gli agenti del Commissariato Distaccato di P.S. di Terracina hanno proceduto all'arresto di un 39enne, cittadino indiano, resosi responsabile dei reati di interruzione di pubblico servizio e resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Poco prima, presso la Sala Operativa del Commissariato, giungevano numerose richieste di intervento riferite ad un cittadino straniero che creava problemi a bordo di un autobus di linea poiché aggrediva sia gli utenti che il conducente, il quale era costretto ad interrompere il pubblico servizio.

