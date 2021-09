Per il tentativo di fuga, il porto abusivo di armi e munizionamento, e le lesione cagionate ai militari durante il fermo, il giovane 33enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo.

Il soggetto quindi sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso di un marsupio con all'interno una pistola clandestina calibro 22 carica con 2 proiettili stesso calibro, ed ulteriori 2 cartucce stesso calibro, accuratamente occultate all'interno del marsupio. Veniva altresì rinvenuto un coltello a serramanico dotato di congegno a molla, il tutto sottoposto a sequestro.

I Carabinieri, durante un servizio mirato alla prevenzione ed il contrasto dei reati, notavano la presenza del 33enne che vista la loro presenza, cercava di dileguarsi. Il comportamento sospetto dell'uomo ha allertato i militari che hanno tentato di fermarlo per un controllo, ma lo stesso opponendo loro resistenza ha tentato la fuga venendo bloccato in poco tempo dai militari dopo una breve colluttazione.

Nel primo pomeriggio di ieri, ad Aprilia, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Reparto Territoriale, hanno tratto in arresto A.M., 33enne del posto, colto nella flagranza dei reati di possesso di pistola clandestina, detenzione illegale di munizionamento, possesso abusivo di armi, nonché' violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

