I poliziotti della Questura non escludono alcuna ipotesi, ma sembra privilegiata l'ipotesi del movente politico, visto che al momento di allontanarsi col ciclomotore i due giovani hanno pronunciato eloquenti ingiurie.

La vittima è Massimo Gibbini, avvicinato mentre si trovava all'esterno del locale: stando a una prima ricostruzione dei fatti, i due sconosciuti arrivati in scooter lo hanno avvicinato con la scusa di un'informazione, poi il passeggero lo ha colpito con un'arma da taglio. La vittima ha cercato di parare il colpo, rimediando una ferita al braccio sinistro e al volto, lesioni che hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza e poi le cure specialistiche dell'ospedale.

Un'inquietante aggressione si è consumata stamattina in piazzale Caruran davanti al point elettorale di Annalisa Muzio. In circostanze al vaglio degli investigatori della Digos, una candidato della lista Fare Latina è stato aggredito da due giovani.

