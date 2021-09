Il Latina torna nel calcio professionistico e arrivano i primi problemi per i tifosi nerazzurri in trasferta. Sulla strada del ritorno dalla trasferta di Avellino, infatti, il pullman che trasportava alcuni supporters nerazzurri è stato colpito da alcuni sassi lanciati dai tifosi dell'Avellino. La rivalità tra le due tifoserie aveva indotto l'osservatorio per le manifestazioni sportive ad indire il grado massimo di allerta per quanto riguarda la partita che si è giocata ieri sera allo stadio Partenio Lombardi di Avellino.

Per i tifosi del Latina è stato deciso l'obbligo di presentare la tessera del tifoso o fidelity card per potere acquistare il biglietto, ma questo non è bastato evidentemente ad evitare i problemi. Il pullman aggredito è quello dei supporters del tifo non organizzato, con a bordo anche alcune donne che hanno vissuto dei momenti di paura. Fortunatamente il vetro dell'autobus non si è frantumato ma ha subito soltanto dei lievi danni, evitando il peggio per chi era a bordo.