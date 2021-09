Dopo l'increscioso e vigliacco atto perpetrato questa mattina nei confronti di un candidato di Fare Latina e che aveva il chiaro intento di colpire Fare Latina, il candidato sindaco Annalisa Muzio ha convocato una conferenza stampa alle ore 16 presso il point elettorale in piazzale Carturan, luogo in cui è avvenuta l'aggressione.

"Solidarietà ad Annalisa Muzio e al candidato Massimo Gibbini. Non permetteremo a nessuno di incendiare la campagna elettorale con la violenza". Queste le parole del sindaco Damiano Coletta, alla luce di quanto accaduto questa mattina. "Mi sono immediatamente attivato, come Sindaco della città, con il signor Prefetto e oggi pomeriggio si terrà un Comitato provinciale per la sicurezza. Non voglio creare allarmismi ma esprimo preoccupazione per il clima che si sta generando, anche a fronte di alcuni episodi di vandalizzazione di spazi pubblici, come accaduto a Latina Scalo in piazza San Giuseppe, per i quali sto valutando di presentare un esposto come primo cittadino di Latina in carica".

"Resto sconcertato dalla notizia di un'aggressione subita da un candidato nella lista "Fare Latina" che sostiene la candidatura a sindaco di Annalisa Muzio - ha dichiarato invece il candidato sindaco Antonio Bottoni - Episodi come questo invitano a riflettere e mi auguro che le Forze dell'Ordine individuino i responsabili. A Massimo Gibbini e alla candidata sindaco Annalisa Muzio la mia solidarietà per quanto subito, ricordando che nei giorni scorsi anche un nostro candidato, Fabio Coco, è stato vittima di un violento e volgare attacco sui Social. Mi auguro che in queste ultime settimane di campagna elettorale episodi del genere non abbiano più a verificarsi e che la competizione elettorale si svolga nei limiti della dialettica politica e non sfoci in altre azioni".

Interviene anche Gianluca Bono, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle: "Appreso del gravissimo episodio di violenza accaduto stamani davanti al point elettorale di Annalisa Muzio, a nome del M5S Latina che rappresento, esprimo solidarietà al candidato di Fare Latina Massimo Gibbini, vittima dell'aggressione, e alla relativa compagine politica. Inoltre, auspico che gli organi di polizia possano, quanto prima, assicurare alla giustizia i responsabili di questo gravissimo atto intimidatorio".

Dal Centrodestra arrivano le parole del candidato sindaco Vincenzo Zaccheo: "Esprimo la massima solidarietà al candidato della lista "Fare Latina", Massimo Gibbini, per l'aggressione subìta questa mattina davanti al point elettorale.

Dobbiamo evitare che si avveleni il clima della campagna elettorale. Le aggresioni fisiche vanno sempre condannate, ma esistono anche quelle mediatiche e social in danno di molti candidati, le quali vanno attenzionate con altrettanto rigore.

Ho già attenzionato il Prefetto anche una altra violenza, non meno insidiosa, che è quella mediatica e social che rischia di inquinare la campagna elettorale".

Nicoletta Zuliani: "Assurdo quello che è accaduto nel point elettorale di Fare Latina. Nel momento più alto della vita democratica, come una campagna elettorale dove protagoniste sono le proposte, è estremamente preoccupante vedere che la violenza è sempre in agguato. Piena solidarietà e sostegno alla mia amica e competitor Muzio Annalisa per l'aggressione subita dal suo candidato, Massimo Gibbini: la parte solidale della nostra città deve prendere il sopravvento in casi come questo.

Latina è altro. E queste sono offese gravi alla libertà e alla democrazia".