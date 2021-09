Raid vandalico alla palestra comunale di Norma e al plesso della nuova scuola, delusione mista a rabbia. "Mi chiedo cosa spinga a fare gesti del genere" dice con una voce colma di delusione e tristezza il sindaco Gianfranco Tessitori che in poche ore ha dovuto prendere atto di due gravi gesti vandalici. Il primo presso la palestra che si trova lungo Passeggiata San Giovanni. Qui ignoti sono entrati e hanno versato in giro tutte le vernici, hanno provato ad appiccare un fuoco, hanno scritto frasi e bestemmie irripetibili, hanno vandalizzato le strutture compresa anche la nuova parete per l'arrampicata. Come se non bastasse, qualcuno ha anche sfondato una delle vetrate della nuova scuola, ancora da inaugurare. Nel chiedere a chiunque possa aver visto qualche movimento sospetto di rivolgersi ai carabinieri o alla polizia locale, il sindaco ha voluto lanciare anche un messaggio: "Questa mattina insieme al responsabile della ditta di pulizie, che ha operato fino a tarda serata di ieri, mi sono recato a fare un sopralluogo al nuovo polo scolastico per fare il punto della situazione, ma appena aperta la porta della scuola ci siamo accorti che c'era qualcosa che non andava. Infatti abbiamo trovato una portafinestra divelta, muri rotti e imbrattati da pedate, suppellettili danneggiati.

Quanto accaduto questa notte è allarmante e al tempo stesso sconcertante. Al giorno d'oggi, non comprendere che danneggiare i beni pubblici significa danneggiare ogni singolo cittadino, è cosa grave. Lo è ancora di più sapere che è stata danneggiata una struttura scolastica che a giorni dovrà ospitare i nostri bambini nelle attività quotidiane. Sono amareggiato, questo atto vandalico mi ha ferito profondamente".