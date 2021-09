Sono quattro i veicoli coinvolti, di cui due mezzi pesanti, nell'incidente avvenuto oggi sulla Pontina all'altezza di Aprilia. Lo scontro è avvenuto sulla carreggiata sud e ha visto coinvolte due auto e due camion. In tutto i feriti soccorsi dal 118 sono tre di cui uno portato in codice giallo al pronto soccorso di Aprilia, gli altri due invece trasferiti agli ospedali riuniti di Anzio e Nettuno.

Sul posto ci sono la polizia stradale di Aprilia per i rilievi e personale Anas per sistemare la strada. Ovviamente c'è traffico intenso in direzione sud.