I militari della Compagnia di Terracina, a seguito di una mirata attività info-investigativa, avuta notizia della presenza sul territorio del 34enne marocchino, procedevano al suo rintraccio e fermo, dando quindi esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L'uomo, secondo la ricostruzione dei carabinieri incaricati delle indagini, sarebbe l'autore responsabile di una violenza sessuale ai danni di una ragazza connazionale, avvenuta lo scorso 22 luglio in Ardea (RM), a seguito della quale si era reso irreperibile, motivo per cui a suo carico pendeva un ordine di cattura emesso dal Tribunale di Velletri.

Nel pomeriggio del 10 set scorso, a Terracina (LT), i carabinieri dell'aliquota radiomobile unitamente a personale della locale stazione, hanno tratto in arresto K. M. originario del Marocco di 34 anni, dimorante in Ardea (RM).

