Nei giorni scorsi i familiari, denunciavano presso gli Uffici della Questura una lunga sequela di episodi violenti, di abusi e sopraffazione, minuziosamente descritta dai suoi familiari, oramai esausti. Peraltro, la scorsa settimana, era stato anche necessario un intervento della Volante per ricondurre alla calma l'esagitato.

Nel pomeriggio odierno, gli agenti della Squadra Volante della Questura pontina, hanno dato esecuzione ad un'Ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare della Custodia in Carcere, emessa dal Tribunale di Latina , dal Gip Molfese, su richiesta della Procura della Repubblica di Latina. Il destinatario, un uomo di 46 anni con precedenti penali, si era reso responsabile, nei confronti dei propri congiunti (moglie e figli), del reato di "Maltrattamenti contro familiari e conviventi".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli