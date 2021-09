Le tanto agognate vacanze al mare con gli amici. Meta scelta: il meraviglioso Circeo. E così, un gruppo di giovani si mette alla ricerca della villa da sogno per trascorrere qualche giorno insieme. I ragazzi la trovano pubblicizzata su un annuncio pubblicato su un noto portale e-commerce on line.



E' possibile affittarla ad un prezzo estremamente vantaggioso e si trova in una nota località del Circeo. E' fatta, la villa da sogno c'è ma gli amici non sanno che presto si trasformerà in un incubo.



Un giovane della comitiva, un 21enne di Paliano, d'accordo con gli altri, effettua il pagamento per bloccare l'affitto della casa: 520 euro. Il giorno stabilito i ragazzi giungono all'indirizzo indicato sull'annuncio e, increduli, scoprono che della sontuosa villa affittata non c'è neppure un mattone. Oltre al danno, la beffa di non avere un posto nel quale trascorrere la vacanza.

La vicenda risale alla fine di agosto quando, il 21enne di Paliano ha sporto querela. E così i carabinieri della locale stazione hanno potuto accertare quanto accaduto ( I fatti riportati si riferiscono ad un comunicato stampa del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone).



Ieri, al termine delle indagini, i militari hanno identificato e denunciato le autrici della truffa. Si tratta di due donne: una 69enne di Terracina ed una 26enne di Giuliano in Campania (già censita per reati specifici) accusate di "truffa in concorso".