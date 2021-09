Nella mattinata odierna, a Gaeta personale della Tenenza Carabinieri di Gaeta e della Guardia di Finanza di Formia ha dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale e reale, con contestuale sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma contante pari ad euro 7.400,00, emessa dall'ufficio G.I.P. del Tribunale di Cassino, nei confronti di P.A., 57enne di Formia, per il quale è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nei Comuni di Formia e Gaeta nonché il divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalle PP.OO., poiché ritenuto responsabile del reato di usura.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli