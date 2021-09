Nella giornata di ieri, a Sabaudia, i carabinieri del locale comando stazione, congiuntamente al personale carabinieri forestali hanno denunciato all'autorità giudiziari due persone, un 33enne ed una 19enne entrambe di Latina. nella circostanza, i militari operanti procedevano al controllo di un camper a bordo del quale sottoposti a perquisizione personale e veicolare, venivano trovati in possesso di grammi 43 di sostanza stupefacente del tipo "hashish" occultata nel vano porta oggetti.

Nel medesimo contesto operativo in via litoranea, località Bella Farnia, i militari, a seguito di perquisizione personale eseguita nei confronti di un 27enne indiano, rinvenivano in possesso del suddetto, una busta di cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo "eroina" del peso complessivo di grammi 10.

Quanto recuperato è stato sottoposto a sequestro, mentre i predetti sono stati denunciati all' autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.