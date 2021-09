Parte questa mattina con i primi 286 test salivari lo screening scolastico nella nostra provincia. Gli esami, i meno invasivi di quelli adottati nella prevenzione del contagio da Covid-19, sono in programma all'istituto comprensivo Alessandro Volta di Latina, scelto come prima "scuola sentinella" del territorio pontino: 111 agli alunni della secondaria, 165 a quelli che frequentano la primaria. Si partirà proprio dai ragazzi della scuola media di via Botticelli alle 8.30, a seguire gli operatori della Asl si trasferiranno presso l'elementare in piazza Dante. I test sono su base volontaria, i genitori hanno sottoscritto il consenso e saranno pronti per lo screening con i propri figli nel piazzale antistante l'ingresso dei plessi. «Lo screening è stato organizzato nei minimi dettagli affinché tutto si svolga alla perfezione - ha sottolineato il preside dell'Alessandro Volta, Gennaro Guarino - Lunedì tutti i genitori hanno inviato i documenti firmati in base agli elenchi che ci sono stati forniti dalla Asl. Faremo da apripista nella nostra provincia e questo significa avere delle responsabilità ma allo stesso tempo siamo onorati che il nostro istituto sia stato scelto per inaugurare questa nuova forma di prevenzione che rappresenta una grande conquista a livello scolastico: i test salivari sono più affidabili rispetto a qualche tempo fa e rappresentano un'importante arma per difendere la didattica in presenza».

La nuova campagna di testing nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado è prevista dal "Piano di monitoraggio della circolazione di SarsCov-2" predisposto dall'istituto Superiore di Sanità e in collaborazione con l'ufficio scolastico provinciale ed è affidata alla Asl. L'azienda sanitaria, oltre alle attività di individuazione dei casi positivi e di tracciamento dei contatti (contact tracing) nelle scuole, è chiamata a effettuare tamponi salivari su un campione rappresentativo della popolazione studentesca di tutto il territorio, di età compresa tra i 6 e i 14 anni, al fine di monitorare la circolazione del virus e mettere in atto attività efficaci di prevenzione.