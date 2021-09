Urtato da un suv, cade sul ciglio della strada, batte la testa e finisce in prognosi riservata all'ospedale Goretti di Latina. Il fatto è accaduto ieri sera nel tratto di via dei Monti Lepini, davanti al Park Hotel di Latina. Vittima l'uomo del 1946 che, stando ad una prima ricostruzione, mentre era in procinto di attraversare la strada, è caduto a causa dopo l'urto, forse con lo specchietto o la fiancata dell'auto che era guidata dal candidato sindaco di Fare Latina, Annalisa Muzio.

Per l'anziano sono scattati immediati i soccorsi del personale del 118. E' stato ricoverato in gravi condizioni ed è attualmente, come detto, in prognosi riservata. Sul posto per i rilevamenti del caso i carabinieri della sezione radiomobile di Latina.