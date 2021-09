Oggi nel Lazio su 12.501 tamponi molecolari e 13.206 tamponi antigenici per un totale di 25.707 tamponi, si registrano 371 nuovi casi positivi (+45), 1 caso in meno rispetto a mercoledì 8 settembre. Sono 6 i decessi (+1) compresi recuperi, 439 i ricoverati (-9), 59 le terapie intensive (-3) e 771 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,4%. I casi a Roma città sono a quota 222. A renderlo noto è l'assessore regionale Alessio D'Amato.

