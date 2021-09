Subito le telecamere, poi, a stretto giro, forse anche la sbarra per regolamentare ingressi e uscite. E' questa la ricetta che il sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia ha scritto in maniera molto sintetica commentando un post social nel canale che lo stesso primo cittadino ha messo a disposizione dei cittadini per le segnalazioni. Di fatto una risposta alle numerose lamentele per i tanti piccoli reati che ogni giorno si consumano presso il parcheggio ferroviario dello scalo di Fossanova.

Questa fase della vicenda parte dalla segnalazione di un privato che, dopo una giornata trascorsa a Roma, al momento di riprendere l'auto parcheggiata si è accorto che la stessa vettura era stata privata del catalizzatore. Entità del danno? Quantificabile intorno ai 500/700 euro.

Lo stesso problema, si scopre in seguito, sembra aver riguardato altri pendolari che raggiungono quotidianamente la stazione per viaggiare sulla FL7 Roma-Napoli.

Facendo una ricerca su internet si fa presto ad intuire che il furto del catalizzatore risulta una pratica abbastanza diffusa tra quelle adoperate dalla microcriminalità per racimolare denaro in virtù del fatto che all'interno di ogni catalizzatore sono presenti metalli preziosi.

In ogni marmitta, ad esempio, si recuperano in media 1,5 grammi di platino, 0,6 grammi di palladio e 0,02 grammi di rodio. In alcuni casi queste percentuali aumentano e si può arrivare a 3 grammi di palladio. Metalli che fungono da catalizzatori, facilitando le reazioni chimiche. Un grammo di Rodio è quotato circa 400 euro, mentre il Palladio vale circa 82 euro. Così il conto è presto fatto: ogni pezzo rubato può rendere dai 100 ai 400 euro.

Tanti commenti da parte di privati hanno posto l'accento anche su altre soluzioni, oltre a quelle prospettate dal sindaco Bilancia. Una su tutte: la vigilanza. E i privati si sono detti disposti pure a pagare il parcheggio per sostenere i costi di vigilanza. Vigilanza che oggi è praticamente assente come testimoniano anche altri furti: pneumatici con tutti i cerchi, lunotti rotti e furti all'interno dell'abitacolo.