Scontro in sorpasso tra furgone e auto, due feritiGrave incidente sulla statale Appia tra Latina Scalo e Tor Tre Ponti. Dinamica al vaglio della Polstrada

Un grave incidente stradale si è registrato nella tarda mattinata lungo la statale Appia a metà strada tra gli svincoli di Latina Scalo e Tor Tre Ponti. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale del Distaccamento di Terracina, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso, un furgone Iveco Daily e un'auto Kia Ceed sono entrate in collisione tra loro prima di finire a bordo strada all'altezza del chilometro 66. A quanto pare i due veicoli viaggiavano nello stesso senso di marcia, in direzione sud, con il furgone che avrebbe azzardato un sorpasso spericolato a velocità sostenuta, finendo per urtare con violenza contro la vettura che lo precedeva e stava effettuando la manovra per accedere a un'azienda farmaceutica sul lato opposto della carreggiata. In seguito all'impatto, il veicolo commerciale ha trascinato l'auto per alcune decine di metri prima di schiantarsi contro un pino a bordo strada. Entrambi gli automobilisti, un uomo e una donna, hanno richiesto i soccorsi del personale del 118 prima di essere trasportati d'urgenza in pronto soccorso per le cure e gli approfondimenti medici del caso. Durante i rilievi non sono mancati disagi per la viabilità a causa della chiusura della statale Appia nel tratto interessato dal sinistro.