L'esagitato si è accanito verbalmente contro gli agenti, invitandoli ad occuparsi d'altro e di lasciare andare il ragazzo. A nulla son valsi i ripetuti inviti dei poliziotti ad allontanarsi e lasciare che svolgessero il proprio lavoro, fin quando hanno ritenuto dover procedere anche alla sua identificazione. Alla richiesta di declinare le generalità, l'uomo ha tentato di sottrarsi al controllo, provando ad allontanarsi. È stato però subito fermato e denunciato, per interruzione di pubblico servizio, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Presso la propria abitazione l'uomo inoltre deteneva illecitamente una cartuccia inesplosa marca Winchester, e anche per tale violazione è stato deferito alla Procura della Repubblica.

Nella giornata di ieri i poliziotti della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà un pregiudicato campano, residente del capoluogo. Si tratta di un 43enne, intervenuto a sproposito nel mentre era in corso un controllo di Polizia nei confronti del conducente di un ciclomotore privo di targa.

