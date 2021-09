I Carabinieri della Compagnia di Latina sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro di martedì sera costato il ricovero in gravissime condizioni per un uomo di 75 anni. Riscontri che si basano principalmente sull'esame della vettura, finita sotto sequestro alla luce proprio del quadro clinico prospettato in ospedale all'arrivo del ferito.

Del resto il suv guidato dalla candidata sindaco Annalisa Muzio non mostra danni che possano giustificare un contatto pieno tra il messo e il pedone. E lo stesso ferito ha riportato gravi lesioni, ad eccezione degli arti inferiori che non potevano essere risparmiati se fosse stato investito dal suv. A quanto pare, infatti, il veicolo lo ha urtato con la fiancata, spingendolo a terra con violenza tanto da procurargli un trauma cranico importante, ma anche traumi al livello di addome e torace. Questa la diagnosi con la quale è entrato in ospedale martedì sera ed è stato ricoverato, con prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione. Resta da capire come sia potuto succedere che il suv lo ha preso mentre si trovava sul bordo della strada.