Sigilli sul lungomare di Sabaudia. I Carabinieri Forestali della Stazione Parco di Sabaudia ha eseguito la misura preventiva disposta dal Gip Molfese su richiesta del P.M. di un' area demaniale in concessione destinata dal PUA solo a poter fornire agli avventori ombrelloni e lettini in realtà la medesima veniva utilizzata come un vero stabilimento con tanto di bar e servizi.

Dagli accertamenti è emerso inoltre che la società che ha gestito per tutta l'estate l'attività al mare non era l'intestataria della concessione demaniale sebbene fosse stata presentata istanza di subentro il Comune di Sabaudia tuttavia non ancora autorizzata. Il sequestro è stato eseguito nonostante la società stava procedendo allo smontaggio, due gli indagati.