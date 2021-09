Il senso di responsabilità nei confronti della intera città e del progetto Fare Latina, così come l'impegno assunto da Annalisa Muzio con la propria candidatura, inducono la candidata a sindaco e tutto il gruppo a ripartire e proseguire con le attività della campagna elettorale per conseguire il miglior risultato possibile".

"A tal proposito - si legge in una nota - al fine di smentire i rumors che si sono susseguiti, con l'occasione evidenziamo che gli esami di rito sullo stato psicofisico di Annalisa Muzio, da parte della autorità preposte, sono risultati tutti negativi.

