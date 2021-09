In epoca più recente, poi, ha continuato a tenere una condotta socialmente pericolosa tanto da rendersi protagonista di diverse vicende giudiziarie a Fondi, tra le quali un episodio di estorsione in danno del titolare di un'area di servizio oltre ad aver procurato lesioni ad un barista "colpevole" di avergli sollecitato il pagamento di una consumazione.

L'uomo in passato era risultato appartenere a un'associazione operativa nel territorio del sud pontino che aveva a disposizione armi da fuoco e ritenuta responsabile di una serie di attentati commessi tra il 2009 ed il 2012.

Nella giornata odierna, un noto pregiudicato di Fondi, è stato sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.

