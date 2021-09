I poliziotti, dopo aver sequestrato il materiale elettronico, procedevano alla denuncia in stato di libertà del maldestro "furbetto".

Scoperto dal commissario d'esame, agli agenti della Volante intervenuti sul posto ha raccontato di essere stato bocciato nei precedenti due tentativi d'esame e che avrebbe pagato 1000 euro ad uno sconosciuto per essere aiutato a superare l'ostacolo in modo truffaldino.

Nella giornata di ieri, un cittadino nigeriano di 32 anni è stato denunciato a piede libero, per il reato di truffa, perché scoperto durante gli esami scritti per la patente di guida, munito di una microtelecamera e di un apparecchio ricetrasmittente.

