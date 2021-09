Un rocambolesco incidente si è registrato ieri mattina nel centro di Latina. In circostanze al vaglio degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi e gli accertamenti del caso, un uomo al volante della propria Audi A6 ha perso il controllo del mezzo in viale XVIII Dicembre all'altezza dell'incrocio con via Adua, finendo per urtare contro due vetture in sosta, danneggiate in seguito all'impatto. L'automobilista, che si stava recando al lavoro, non ha riportato conseguenze, ma sono stati comunque necessari i riscontri del caso.

Si sarebbe trattato di un errore di manovra, complice probabilmente l'asfalto reso viscido dalla pioggia che si è abbattuta sul capoluogo tra la notte e le prime ore del mattino. Fatto sta che effettuando tutte le verifiche del caso, la Polizia Locale ha scoperto un'irregolarità, ma non per il veicolo che ha provocato il sinistro: una delle due vetture in sosta urtate, una Fiat Punto, che mostrava evidenti segni di abbandono, era sprovvista della copertura assicurativa addirittura dal 2014, quindi non si sarebbe dovuta trovare lungo la strada. È stata quindi rimossa e il proprietario sarà multato.