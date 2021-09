L'arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

In particolare i militari dell'arma sorprendevano il prevenuto mentre effettuava una telefonata in una strada del centro raggiunta senza autorizzazione alcuna.

Nella tarda serata di ieri , a Sezze, i carabinieri del locale Comando Stazione, nell'ambito di servizio di controllo del territorio traevano in arresto, nella flagranza del reato di evasione, un 32 enne del posto già sottoposto alla detenzione domiciliare.

