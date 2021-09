Si è presentato in ospedale con tosse, febbre e difficoltà respiratorie, tutti i sintomi del Covid, ma si trattava di altro. L'uomo, un 52enne di Latina, era stato esposto alla palitossina, una biossina tra le più pericolose al mondo. Il veleno era entrato in circolo durante la pulizia di un acquario, lavoro svolto dall'uomo - un professionista del settore dell'acquacultura - insieme ad un collaboratore.

