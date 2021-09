Tragedia venerdì sera lungo la strada provinciale Marittima II, nel territorio di Pontinia. Una donna di 79 anni, Maria Teresa Tufo, ha perso la vita in un incidente stradale: l'auto che guidava, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è finita contro un albero. L'impatto si è purtroppo rivelato fatale per l'anziana.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto – la polizia stradale di Latina sta effettuando tutti gli accertamenti di rito per stabilire l'esatta dinamica -, non sarebbero coinvolti altri veicoli. La donna, a bordo di una Citroen, stava percorrendo la strada per tornare a casa.

A un certo punto, l'utilitaria è finita fuori strada sbattendo contro un albero.

L'impatto è stato fatale per l'anziana: il personale medico-sanitario, una volta giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul luogo del sinistro, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Latina, coordinati dal comandante Gian Luca Porroni. Questi ultimi hanno effettuato i rilievi e stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per fare luce su quanto accaduto lungo la strada provinciale Marittima II.

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Tra le possibili cause, gli investigatori non escludono l'ipotesi di un malore che possa aver fatto sbandare la conducente della vettura.

Il mezzo incidentato è stato recuperato dalla carrozzeria "Falso" e, come da prassi, è stato sottoposto a sequestro. La Procura della Repubblica di Latina ha disposto infine l'esame esterno sulla salma e in questi giorni verrà conferito l'incarico al medico legale.