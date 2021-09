Luciana Piccirilli 54 anni, Daniele Narducci, di 64 anni e Francesco Scacchetti. Sono queste le persone che hanno perso la vita nel frontale tra motociclette che si è verificato questa mattina sulla statale 699 Frosinone-Mare, all'altezza del bivio con il Frasso, tra Sonnino e Terracina. Un bilancio pesantissimo, quello dell'incidente che ha trasformato una domenica assolata e dal clima mite, nell'ennesima tragedia della strada. Luciana Piccirilli e Daniele Narducci, uno originario di Patrica, l'altra di Ferentino, viaggiavano sulla stessa moto e, da quanto è stato finora ricostruito dalla polizia stradale che sta eseguendo i rilievi, procedevano in direzione di Terracina. Francesco Scacchetti, invece, era insieme a un gruppo di motociclisti che si dirigevano verso l'entroterra e probabilmente da Terracina tornavano a casa. Per cause ancora al vaglio degli uomini del distaccamento di Terracina agli ordini del sostituto commissario Giuliano Trillò, le due moto hanno impattato frontalmente, una delle moto si è anche incendiata. Un urto violentissimo che non ha lasciato scampo ai centauri, e che ha causato una carambola anche per le moto che seguivano, con almeno tre persone che hanno riportato ferite gravi. Due persone sono state trasportate al Goretti di Latina, una invece, trasferita in eliambulanza al San Camillo di Roma.