Un altro colpo alla movida irregolare. E' quello che, nell'occasione, hanno inferto sabato sera gli agenti del Commissariato di Terracina diretto da Irene Di Emidio (subentrata al dottor Paolo Di Francia) al locale "La Bussola" di San Felice Circeo che, come noto, è stato chiuso per molti anni e riaperto recentemente, da nuovi proprietari, come ristorante e non più come discoteca. La Polizia di Stato, nell'ambito dei servizi di controllo in tutta la provincia finalizzati al contrasto della pandemia da Covid-19, con particolare attenzione nelle zone della cosiddetta movida, ha sanzionato proprio i nuovi proprietari perché, al momento del controllo e nonostante il locale sia all'aperto, gli agenti hanno constatato che nell'attività era in corso una serata danzante, con la presenza di numerose persone prive di mascherina di protezione e assembrate tra loro. Da qui la sanzione e la chiusura provvisoria della struttura di ristorazione per la violazione delle misure per il contenimento del Covid-19.