Furto notturno al bar Pit Stop di Santi Cosma e Damiano. I soliti ignoti oltre a portare via i tabacchi, hanno assaltato anche le slot machine, compiendo un furto che assomma a diverse migliaia di euro. Secondo una prima ricostruzione i malviventi sono entrati nel locale situato lungo via Ausente. Hanno praticato un foro alla parete laterale della struttura, con attrezzi utilizzati nel settore edilizio, e sono entrati nella sala dove si trovano le cosiddette macchinette mangiasoldi. I banditi le hanno forzate ed hanno portato via tutti i soldi che c'erano all'interno. Prima di fuggire si sono impossessati di pacchetti di sigarette e sono fuggiti. A scoprire il furto ieri mattina è stato il proprietario, il quale ha poi presentato denuncia ai Carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano, i quali hanno avviato subito le indagini del caso. Un colpo studiato, in quanto gli sconosciuti sapevano come muoversi all'interno del locale, in quanto hanno provveduto anche a forare una parete per poter accedere alla sala giochi. Un furto simile era avvenuto nella notte tra il ventisette e il ventotto gennaio del 2018. Anche in quella occasione i ladri portarono via stecche di sigarette e sfondarono un muro con lo stesso sistema adottato l'altra notte. In quella circostanza danneggiarono anche le apparecchiature della videosorveglianza interna, che la notte del furto non erano funzionanti. Anche in quella occasione il raid ladresco si concentrò sulle slot machine, da dove furono "prelevati" qualche migliaio di euro. Dopo un periodo di sosta, sono tornati di nuovo i ladri di slot machine e il locale sancosimese, purtroppo, sembra essere una delle mete preferite dagli specialisti del settore.