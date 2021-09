Nel Lazio oramai abbiamo superato le 8 milioni e 125 mila somministrazioni complessive e oltre l'86% della popolazione adulta ha completato l'iter vaccinale. A renderlo noto è la Regione Lazio attraverso la pagina Facebook Salute Lazio attraverso le parole dell'assessore alla Sanità Alessio D'Amato: "Se si considera la popolazione over 12 anni - si legge ancora - siamo a quota 81%. Un risultato lusinghiero che ci pone ai vertici europei e che ha un immediato riscontro nel calo dei positivi, mai così bassi dagli ultimi due mesi. Dobbiamo compiere un ultimo sforzo per arrivare ad una copertura del 90%".

