Tamponamento tra un furgone e un'auto in via Carano. Intorno alle ore 11.00 si è verificato un incidente lungo la strada, all'altezza dello svincolo con via Roselli, che ha visto coinvolto due mezzi. Secondo una prima ricostruzione il furgone avrebbe urtato la Ford Fiesta con rimorchio guidata da un anziano, il conducente avrebbe così perso il controllo del mezzo e lo stesso rimorchio sarebbe finito contro l'auto. Fortunatamente nessuno dei 2 conducenti, entrambi di Aprilia, sembrano aver riportato gravi l'incidente: per loro solo un grande spavento. Sul posto per eseguire i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia.