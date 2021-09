Sono gravi, e la prognosi è riservata, le condizioni di un motociclista di 53 anni vittima di un incidente autonomo a causa di una buca, avvenuto durante un motoraduno in programma nella giornata di domenica nella zona artigianale del comune di Cisterna. L'evento era stato organizzato, dalla mamma del giovane Laureta Jaku, in occasione del 18esimo compleanno di Angelo Mattoccia, giovane amante delle moto, scomparso tragicamente quasi un anno fa. E ieri in tanti si erano ritrovati nel parcheggio antistante il comando della Guardia di Finanza. E tra questi anche il 53enne che è stato disarcionato dalla moto dopo essere passato su una grossa buca.

L'urto con la testa a terra ha fatto scattare subito l'allarme. Soccorso dal personale sanitario del 118, l'uomo è stato trasferito in elicottero a Roma. I sanitari hanno provveduto sul posto ad eseguire le prime operazioni di messa in sicurezza e, sulla base dei riscontri clinici, hanno attribuito all'evento il codice di massima gravità.

Una giornata che doveva essere dedicata alla memoria del giovane Angelo: nel piazzale già erano pronti dei palloncini bianchi. L'incidente ha di fatto bloccato il proseguimento del motoraduno. I partecipanti hanno atteso le 18.30 per partecipare alla santa messa in ricordo di Angelo nella chiesa di San Francesco.