I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castellaneta, in provincia di Taranto, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato D.M.C. 38enne, residente ad Aprilia, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale, poiché riconosciuto responsabile del reato di truffa.

I militari, dopo aver sorpreso l'uomo, insieme alla moglie e ai tre figli minori presso una struttura ricettiva del luogo, accertavano che a suo carico era pendente un mandato di cattura internazionale, emesso dall'Autorità Giudiziaria dell'Ecuador, in quanto condannato in quel Paese alla pena di 7 anni di reclusione per truffa.

Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato associato nel carcere di Taranto, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa delle pratiche relative alla richiesta di estradizione da parte dell'A.G. sudamericana.