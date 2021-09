Nella serata di ieri, a Latina, i carabinieri del locale Nor – Sezione Radiomobile nell'ambito di servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, traevano in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 43 enne romeno.

In particolare il predetto, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di complessivi 14 grammi di sostanza stupefacente tipo "cocaina" suddivisa in dosi, nonché di complessivi 4 grammi di sostanza stupefacente tipo "hashish".

L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Rieti.