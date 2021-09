Il contagio nelle scuole della provincia sta aumentando. Il conto complessivo degli alunni positivi al Covid-19 è salito, in 24 ore, da 16 a 18 unità ma per completare il quadro generale vanno aggiunti anche 6 tra docenti e personale ATA e 12 classi in quarantena rispetto alle 10 di lunedì. Gli ultimi due bambini contagiati, perché anche in questo frangente si tratta di bimbi di asili nido, sono stati rilevati dalla Asl di Latina ad Aprilia e Roccagorga, per cui adesso sono in totale sette le città coinvolte dai casi scolastici: oltre alle due già citate, il capoluogo, Cori, Terracina, Formia e Santi Cosma e Damiano. Adesso la stessa Asl - che ieri ha annunciato in provincia 16 contagi, 43 guarigioni e 2.085 vaccinazioni effettuate nelle ultime 24 ore - si augura che anche a livello nazionale venga sbloccata la situazione per quanto riguarda le vaccinazioni ai più piccoli, a maggior ragione dopo le rassicurazioni della Pfizer sulla sicurezza del proprio vaccino anche per la fascia 5-11 anni.

Nel frattempo, un cluster si è riscontrato a Cori dopo una festa privata (si parla di un matrimonio): 13 i contagiati, per fortuna non in gravi condizioni, che non hanno lasciato inerme il sindaco Mauro Primio De Lillis, il quale ha voluto lanciare un appello ai cittadini: «La voglia di normalità è comprensibile e ci porta a tornare a festeggiare con amici e parenti, a incontrarci in eventi pubblici e privati, a passare serate in comitiva, a volte dimenticando che l'emergenza sanitaria non è finita.