Sette anni di reclusione. E' quanto deve scontare un 38enne di Aprilia, D.M.C. che è stato condannato per truffa da un tribunale dell'Ecuador. In forza di tale pronunciamento, per l'uomo, che aveva da tempo lasciato il Paese sudamericano, era stato emesso un ordine di cattura internazionale. E proprio per eseguire tale mandato, nelle scorse ore, l'uomo è stato tratto in arresto. l momento quello è dato sapere della fase dell'arresto è che l'uomo, che si trovava in compagnia della moglie e dei tre figli minori, stava trascorrendo un periodo di vacanza in provincia di Taranto. Qui infatti i carabinieri dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Castellaneta, lo hanno identificato nel corso di una normale attività di controllo. Quando gli hanno chiesto i documenti i carabinieri hanno effettuato le consuete verifiche sui database che hanno portato all'attenzione degli operanti il mandato di cattura. E' così che il 38enne a quel punto è stato trasferito prima in caserma per tutte le necessarie formalità, poi su ordine dell'autorità giudiziaria, trasferito nel carcere di Taranto. E' qui che probabilmente attenderà di sapere se le pratiche per l'estradizione andranno a buon fine. In questo caso sarà trasferito in Ecuador per scontare la pena a 7 anni di reclusione.