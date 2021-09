La capillare attività di controllo del territorio potenziata dai Carabinieri della Compagnia di Latina su impulso del colonnello Lorenzo D'Aloia, ha permesso l'altra sera di smascherare uno spacciatore insospettabile. O meglio, in manette è finito un volto noto alle forze dell'ordine, un romeno di 43 anni i cui trascorsi con la giustizia però erano sempre stati legati finora ad altre attività illecite, soprattutto lo sfruttamento della prostituzione. Un curriculum criminale che tuttavia non ha frenato l'istinto dei militari: insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, gli uomini del capitano Paolo Perrone hanno voluto approfondire il controllo, scoprendo che nascondeva una discreta scorta di stupefacenti già suddivisi in dosi, 14 grammi di cocaina e altri quattro di hascisc che gli sono costati il trasferimento in carcere in attesa dell'interrogatorio di convalida.

L'operazione lampo portata a termine dai Carabinieri della Sezione Radiomobile, è scattata tra il pomeriggio e la sera di lunedì nella zona del centro commerciale Morbella. Una pattuglia era impegnata nei controlli del territorio quando l'attenzione dei militari è stata richiamata dall'automobilista straniero: il modo in cui aveva osservato gli uomini in divisa, lasciava chiaramente intendere che aveva qualcosa da nascondere. Così hanno deciso di fermarlo, procedendo a un controllo accurato dell'auto, prima di procedere con perquisizione personale e domiciliare.

I sospetti dei Carabinieri hanno trovato facile conferma, visto che lo straniero nascondeva dosi a sufficienza per tenere in piedi una piazza di spaccio di tutto rispetto.