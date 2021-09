E' morta la scorsa notte all'età di 64 anni Antonella Galardo, originaria di Sezze ed ex dirigente del Comune di Latina in cui ha lavorato per 33 anni prima di andare in pensione lo scorso anno, a giugno 2020. Conosciuta e stimata nel suo lavoro per caparbietà e professionalità, era stata assunta nel 1987 nell'ente di piazza del Popolo con l'incarico di direttore della farmacia comunale Santa Maria Goretti per poi occuparsi di asili nido, segretariato sociale, mobilità e trasporti, affari generali, servizi sociali e cultura e turismo.