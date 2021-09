Un vasto incendio di sterpaglie sta creando non pochi problemi nella zona di via Isonzo, dove le fiamme stanno minacciando le abitazioni e hanno raggiunto alcuni alberi a bordo strada. Il rogo è scaturito, certamente appiccato da ignoti, dai terreni incolti che si trovano tra via Regione Veneto, via dell'Agora e la stessa via Isonzo.

Ma dopo avere attraversato i campi, il fuoco ha raggiunto facilmente la zona abitata. Sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco.