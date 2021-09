E' ancora in corso l'incendio divampato oggi poco dopo e 12 a Latina che ha interessato tre quartieri e sta tenendo impegnati vigili del fuoco e protezione civile. La situazione rispetto ad alcune ore fa è meno grave ma viene comunque tenuta sotto controllo. Per consentire le operazioni di spegnimento via Isonzo, fino all'altezza di via dell'Agora è stata chiusa al traffico, chiuse anche altre strade del capoluogo pontino a poca distanza da dove si è sviluppato il rogo. Le fiamme - secondo quanto accertato - dalla zona di via Regione Veneto, a poca distanza dalla Pontina si sono estese poi verso via della Rosa e in un secondo momento al Piccarello. Disagi a diverse attività commerciali della città, cambiati anche i percorsi di alcuni bus. Molte abitazioni sono state minacciate dal fuoco: da via Umbria e via Cilento, fino in via Don Luigi Sturzo, a poca distanza dal Liceo Scientifico Majorana dove decine e decine di persone sono scese per strada. E infine il fuoco ha minacciato anche il comando di polizia locale di piazzale dei mercanti e via Roccagorga. Le precise cause sono ancora i fase di accertamento, i vigili del fuoco hanno utilizzato anche due elicotteri. Tutte le operazioni di spegnimento sono seguite dalla Prefettura di Latina che ha coordinato l'attività di polizia, polizia locale, polizia stradale e protezione civile.