Un tratto di via Isonzo è ancora chiuso al traffico per consentire la messa in sicurezza della strada ed è in corso la bonifica di tutta l'area con il taglio degli alberi, dai pini agli eucaliptus che sono stati divorati dalle fiamme.

Dall'altezza del rondò con via delle Rose fino all'incrocio con via dell'Agora la strada è off limits tranne che per i residenti. Il bilancio dello spaventoso incendio divampato ieri pomeriggio è molto grave: 35 ettari in fumo tra la zona della Lottizzazione Cucchiarelli e il Piccarello dove le fiamme alimentate dal vento si sono sviluppate nel giro di pochissimo tempo.

Secondo gli inquirenti il punto da dove si è sviluppato il rogo è via Regione Veneto, un'area abbandonata dove ci sono moltissimi rifiuti. Sarebbe partito infatti tutto da lì. Al vaglio una serie di testimonianze che sono state raccolte dalle forze dell'ordine. Sul caso sono in corso accertamenti da parte di una task force di polizia, carabinieri, vigili del fuoco. Non sembrano esserci dubbi sulla matrice dolosa.