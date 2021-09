Ha 35 anni l'uomo che questa mattina ad Artena, nella zona de Lo Schiavo, era al volante di un trattore che si è ribaltato schiacciandolo e uccidendolo.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e i vigili del fuoco. Per la vittima, imprenditore agricolo molto noto in città, non c'è stato nulla da fare.