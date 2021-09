Era già ai domiciliari nel contesto dei sviluppi giudiziari dell'inchiesta denominata "Blue Wish" il 56enne originario di Napoli, ma residente a Priverno, che si è visto recapitare a casa un'ordinanza di espiazione della pena di ulteriori 2 anni, 6 mesi e 5 giorni di reclusione. L'ordine emesso da Valentina Giammaria, pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Priverno guidati dal Luogotenente Saverio Guida. Nello specifico, al soggetto in questione, F.S. le sue iniziali, è stata imputata la responsabilità dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, associazione a delinquere, falsità materiale e anche di evasione. Lo stesso, che all'epoca dei fatti aveva 53 anni, è stato accompagnato dai militari dell'Arma presso la propria abitazione dove dovrà espiare la pena residua. La truffa per cui è stato condannato è quella consumata ai danni del sistema sanitario nazionale e mirava ad accaparrarsi gratis del viagra da rivendere poi sul mercato nero. L'operazione venne messa a segno dal comando provinciale di Latina della Guardia di Finanza. L'uomo faceva parte di un'associazione a delinquere composta da sette persone che utilizzavano il diritto all'esenzione di ignari pazienti anziani per truffare il sistema sanitario nazionale. Facendosi prescrivere a loro nome e utilizzando la loro esenzione da un medico compiacente pasticche di viagra, provvedevano poi ad accaparrarsi tali farmaci in diverse farmacie per poi rivenderli in nero. Il gruppo operava tra le province di Latina, Roma e Frosinone, attraverso l'appropriazione di ricettari medici con la compiacenza di medici di base e attraverso la compilazione di impegnative a carico di ignari pazienti.