Domani pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa Madonna dell'Olmo di Olmobello a Cisterna, si terranno i funerali del maresciallo Ugo Scotti, il comandante della stazione dei Carabinieri di Cori tragicamente scomparso mercoledì pomeriggio durante un'immersione nei pressi della Grotta Azzurra, nel mare di Capo di Palinuro, nel Cilento.

La salma dall'obitorio dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania verrà trasferita nel civico cimitero di Cisterna, dove domani mattina (dalle ore 10), verrà aperta la camera ardente presso il civico cimitero di Cisterna. Nel pomeriggio verrà celebrata la funzione funebre nella chiesa di via Nettuno. Il sindaco del comune di Cori, Mauro De Lillis, ha proclamato il lutto cittadino per tutta la giornata con bandiere a mezz'asta, partecipando in forma ufficiale al funerale del militare.