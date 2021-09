Incidente nella notte poco dopo lo svincolo per via Strampelli tra Ardea e Aprilia tra tre auto con un bilancio di almeno sei feriti tra cui tre bambini che viaggiavamo con i genitori (provenienti da Genova) per fortuna non in modo grave. Uno scontro piuttosto violento con una delle due auto fermatasi di traverso a diverse decine di metri di distanza e una ribaltatasi più volte. Sul posto polizia stradale di aprilia, Vigil del fuoco di Pomezia con il traffico in direzione sud deviato per alcune ore.