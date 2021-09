Stava realizzando un ponte sopra il fosso del Buon riposo per una strada che per gli investigatori del Nipaf dei Carabinieri Forestali avrebbe messo in collegamento il suo terreno con quello confinante della Paguro Srl tanto che la recinzione tra i due lotti era stata parzialmente smontata. Un 28enne di Albano Laziale è stato denunciato per abuso edilizio su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e occupazione di suolo demaniale. Ulteriori indagini stanno cercando di appurare legami tra le varie società coinvolte quella proprietaria del terreno in cui si vuole realizzare una discarica a servizio della Rida Ambiente e la proprietà del terreno confinante su cui è stato scoperta l'opera in corso che farebbero riferimento ad una stessa società riconducibile alla famiglia Altissimi. L'area è stata posta sotto sequestro cautelare.